Tavşanlı MYO' da “Güneş Enerji Sistemlerinin Ülkemizde Uygulanabilirliği” etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda “Evsel ve Endüstriyel Tip Güneş Enerji Sistemlerinin Ülkemizde Uygulanabilirliği” konulu etkinlik düzenlendi.

Tavşanlı Meslek Yüksekokulu, İletişim ve Motivasyon Etkinliklerinin beşincisi olarak Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nün katkılarıyla Evsel ve Endüstriyel Tip Güneş Enerji Sistemlerinin Ülkemizde Uygulanabilirliği konulu etkinlik gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Deniz Kaptan yürüttüğü çevrim içi etkinliğe, Meslek Yüksekokulunun akademik ve idari personelinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür, sunumunda Türkiye'deki enerji kaynaklarının genel durumuna değinerek, yenilenebilir enerji kaynaklarına talebin giderek arttığını ve güneş enerjisinin bu noktadaki öneminden söz etti.

Binalarda çatı üstüne kurulacak Fotovoltaik (FV) sistemlerin üreteceği elektriksel enerji hesabını da basitçe göstererek bu sistemlerin sağlayacağı enerjinin hem ihtiyacı karşılayacağını, hem de artan kısmının şebekeye iletilebileceğine değinen Prof. Dr. Özgür, Tavşanlı Tepecik beldesindeki tavuk çiftliği için yürütmüş olduğu Güneş Enerji Santrali (GES) projesinden de bahsederek kurulacak sistemin yaklaşık dört yıl içerisinde kendi maliyetini çıkaracağını ifade etti. Özgür, sunumun sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, “Evsel ve Endüstriyel Tip Güneş Enerji Sistemlerinin Ülkemizde Uygulanabilirliği” konulu etkinliğin eğitici ve verimli bir etkinlik olduğunu, katkıları dolayısıyla Mustafa Arif Özgür'e ve diğer katılımcılara teşekkür etti.