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Tavşanlı MYO'da ‘Ağız ve Diş Sağlığında Bilinmesi Gerekenler' konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı MYO’da Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Tavşanlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından “Ağız ve Diş Sağlığında Bilinmesi Gerekenler” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı MYO'da Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Tavşanlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından “Ağız ve Diş Sağlığında Bilinmesi Gerekenler” başlıklı konferans gerçekleştirildi.


Tavşanlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Hasan Yiğit ve sağlık personeli Figen İşci'nin konuşmacı olarak katıldığı Meslek Yüksekokulunun Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte diş çürüğünün neden oluştuğu, diş eti bakımında dikkat edilmesi gereken unsurlar ve karşılaşılan sorunlar örnekler gösterilerek anlatıldı ve bu sorunlar karşısında yapılması gerekenler üzerinde duruldu. Düzenli ve etkin fırçalamanın, önleyici uygulamalar ile desteklendiği durumlarda sağlıklı dişlere sahip olunacağı ve karşılaşılabilecek diş sorunlarının önlenebileceği vurgulandı.

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