Tavşanlı MYO'da Anneler Günü etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda Kütahya Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD) Başkanı Yasemin Çavdar'ın konuşmacı olarak katıldığı Anneler Günü etkinliği düzenlendi.

Konferans Salonu'nda Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Hülya Gençer Çağlar tarafından düzenlenen etkinliğe eski mezunlardan KÜKAD Kurucusu ve Başkanı Yasemin Çavdar davetli olarak katıldı. Mayıs ayının ikinci pazar gününün bütün dünyada “Anneler Günü” olarak kutlandığını hatırlatan Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Hülya Gençer Çağlar, “İlk kez 1908 yılında Amerika'da kutlanan Anneler Günü, ülkemizde 1955 yılından itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Her annenin, kendi yavrusunu canından çok sevdiğini söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Karnında 9 ay taşıdığı, süt verip altını temizlediği, her türlü bakımını yapıp, başucunda uykusuz geceler geçirdiği yavrusunu her anne hiç karşılık beklemeden sever. Aslında her günün Anneler Günü olması gerekir. Annelerimiz bizim en değerli varlıklarımızdır. En değerli varlıklara nasıl davranılması gerekiyorsa annelerimize de öyle davranmalıyız" dedi.

"İslamiyet'te annelerin yeri özeldir"

Çağlar, “Peygamber efendimiz 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' diyerek İslamiyette annelerin özel bir yerinin olduğunu belirtmiştir. Biz de annelerimize günlük hayatta yardımcı olmalı, yapabildiğimiz ölçüde onlara hizmet etmeli ve değer vermeliyiz. Sadece Anneler Günü'nde değil, onların gönüllerini ve hayır dualarını her zaman almalıyız. Hepinize, anne sevgisi ile dopdolu bir ömür diliyor, anneniz sağsa annelerinizin kıymetini bilmenizi istiyorum. Bugün okulumuzun muhasebe bölümü eski mezunlarından Yasemin Çavdar'ı hem örnek bir anne olmasından dolayı hem de KÜKAD başkanı olmasından dolayı buraya davet ettik. Hem bugüne kadar yaşadıklarını, kariyerini, ailesini ve kendisini tanıtsın hem de kurduğu derneği tanıtsın istedik" ifadelerini kullandı.

Konuşmasına hayatından kesitler sunarak başlayan KÜKAD kurucusu ve Başkanı Yasemin Çavdar, 40 yaşından sonra Tavşanlı MYO'da başlayan öğrencilik günlerinden özlemle bahsetti. Okuldan mezun olduktan sonra da öğrenciliğinin hala devam ettiğini ve üçüncü fakülteyi okumakta olduğunu ifade eden Çavdar, başarının sırrının çok istekli ve hırslı olmaktan geçtiğini söyledi. "Bir meslek sahibi olmadan evlenilmemeli" diyen Çavdar, “17 yaşında evlenip 2 erkek çocuğumu tek başıma büyüttüm. İki tane de ikiz kız çocuğuna koruyucu ailelik yapıyorum. Ama hem kız hem de erkek öğrenciler okullarını bitirip bir meslek ve iş sahibi olmadan kesinlikle evlenmemeli. Hem okul hem de iş hayatımda çocuklarımı asla ihmal etmedim. Annelik çok kutsal ve annelik karşılıksız sevgi ve fedakarlıktır. Annelerin kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Devletin koruması altındaki çocukları severek onlarla ilgilenmemiz ve onlara kucak açmamız, onları toplumumuza kazandırmamız gerekiyor. Sizler de hafta sonları ve boş zamanlarınızda derneğin sosyal aktivitelerinde görev alabilirsiniz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız" şeklinde konuştu.

Konferansın sonunda Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Eren Gül, Yasemin Çavdar'a teşekkür ederek teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.