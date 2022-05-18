Tavşanlı MYO'da iki farklı seminer

Dr. Yavuz Bozkurt tarafından Çevre Sorunları ve Politikaları ve Enerji-Su-Çevre Stratejileri ve Uygulamaları başlıklı seminerler düzenlendi.

Tavşanlı Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe Tavşanlı Belediyesi Başkan Yardımcıları Naci Eraslan ve Mehmet Ali Akar, Çavdarhisar MYO Müdürü Doç. Dr. Eray Acar, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Ahmet Taş, Tavşanlı Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Etkinliğin Çevre Sorunları ve Politikaları başlıklı bölümünde konuşan İİBF Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Bozkurt, çevre ve çevre politikalari konusunda yaptığı konuşmasında, dünyanın yüzyüze olduğu çevre sorunları, iklim değişikliği, nüfus artışı, kentleşme, doğal kaynakların dengesiz kullanımı, küresel ısınma, Kütahya'da mevcut olan çevre kirliliği, atıklar, geri dönüşüm sistemleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Çevrenin korunması konusunda gereken duyarlılığa dikkat çeken Bozkurt, dünya tarihi boyunca çevresel değişimler hakkında açıklamalar yaptı ve plansız kentleşmenin getirdiği olumsuzlukları açıkladı.

Enerji-Su-Çevre Stratejileri ve Uygulamaları başlıklı bölümde konuşan Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, Meslek Yüksekokullarında uygulanan çevre koruma stratejileri ve uygulamaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Müdür Çelik konuşmasında, Meslek Yüksekokulunda uygulanan su tüketimini azaltma, ısıtma ve aydınlatmada enerji verimliliğini sağlama konusunda bilgilendirme yaptı. Çelik, bu çerçevede binanın tüm iç aydınlatmasının led ampullere geçirilmesiyle yüksek oranda aydınlatmadan kaynaklı elektrik enerjisi tüketiminde tasarruf sağlandığı, güneye bakan odalarda ısı tasarrufunu sağlamak üzere termostatik vanaların kullanıldığını, petek arkası duvar izolasyon uygulamalarının başlatıldığını ve eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılmadığı dönemlerde sınıfların minimum sıcaklıkta tutularak gereksiz enerji tüketiminin azaltıldığını ifade etti. Su tüketimini azaltma konusunda ise, lavabolarda tasarruf başlıklarının kullanıldığını, bütün sulama alanlarında optimum sulama tekniklerinin uygulanması gayretinde olduklarını belirten Çelik, tüm bu faaliyetlerin sonunda faturalarda da kayda değer oranda kazanım yaptıklarını söyledi.

Etkinlik, Biyoyakıt Geri Dönüşüm Ünitesi, lavanta bahçesi ve Tavşanlı Şehitleri Cevizliği'nin ziyaret edilmesi ve şehitlerin hatıralarının anılması ile sona erdi.