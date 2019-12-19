Tavşanlı MYO'da ‘İşletmelerde Sıfır Atık' konulu konferansı

Meslek Yüksekokulunun konferans salonundaki konferansa, konuşmacı olan Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdür Vekili Turgut Badak'ın yanı sıra, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cengiz Duran, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Özkaya, Sekreter Ali Ayaz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konuşmasında Sıfır Atık projesinin hedefleri ve avantajlarından söz eden Turgut Badak, sınırlı doğal kaynakların verimli kullanılmasının ve atık geri dönüşümü ile geri kazanımının öneminden bahsetti ve gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için yapılması gerekenleri sıraladı.

Proje kapsamında izlenecek yol haritasından da söz eden Badak, Sıfır Atık projesi ile ilgili olan Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi, Çevre İzni, Çevre Lisansı kavramlarını açıkladı ve Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları ve ÇED süreci hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

Konferans sonunda MYO Müdürü Cengiz Duran tarafından Turgut Badak'a teşekkür belgesi verildi.