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Tavşanlı MYO'da “Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları” adlı söyleşisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda, Harita Kadastro Programı 2.

sınıf öğrencilerine yönelik olarak “Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları” adlı söyleşi düzenlendi.


Meslek Yüksek Okulu Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve Kütahya Harita Kadastro Mühendislik Büroları (LİHKAB) Yetkilisi Mustafa Özden ve Tavşanlı LİHKAB Yetkilisi Emir Murat Cezayerli'nin konuşmacı olduğu söyleşiye MYO Müdürü Doç. Dr. Cengiz Duran, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Özkaya, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Emre Gedik, Öğr. Gör. Ahmet Uslu, Öğr. Gör. Saim Şentürk, Yüksekokul Sekreteri Ali Ayaz ve öğrenciler katıldı.


Söyleşide öncelikle yaptıkları işler konusunda genel bilgiler veren Mustafa Özden ve Emir Murat Cezayerli, lisanslı ve hukuki bilgilerle birlikte mesleklerinin uygulamaları sırasında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yöntemlerinden bahsettiler.

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