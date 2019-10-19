İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tavşanlı MYO'da Oryantasyon Etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik, Tavşanlı’ya ve Üniversitemize uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon etkinliği düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik, Tavşanlı'ya ve Üniversitemize uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon etkinliği düzenlendi.


Tavşanlı Meslek Yüksekokulu 15 Temmuz Şehitler Külliyesi Konferans Salonu'nda yapılan programa akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.


Sunumda Öğr. Gör. Eren Gül tarafından okulun fiziki olanakları, dersler ve sınavlarda dikkat edilmesi gereken konular, kurumsal internet ve e-posta, DPÜ Mobil ve Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) konularında bilgiler verildi. Etkinliğin son bölümünde öğrenciler, Üniversite ve Meslek Yüksekokulu hakkında merak ettikleri konularla ilgili bölüm başkanlarına sorular sordular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.