Tavşanlı MYO'da sınavlar öncesi moral, motivasyon konseri

Belediye Kültür Sarayındaki etkinlik saygı duruşu, İstiklal Marşının okunmasının ardından Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik'in ve öğrenci temsilcisi Meryem Doğan'ın konuşması ile başladı. Etkinliğin devamında Tavşanlı Kültür Derneğinin düzenlediği Tavşanlı temalı yarışmada “Yaşadığım Şehir” adlı şiirle birincilik ödülü alan Tavşanlı'nın tanınmış şairlerinden Halil Oral yöresel türküler ve şiirler okudu. Daha sonra Tavşanlı MYO öğrencilerinden oluşan müzik grubunun söylediği parçalar ile öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı.

Meslek Yüksekokulu Müdürü İsmet Çelik gecenin sonunda yaptığı açıklamada, "Etkinliğimize katkı sağlayan Kültür Bakanlığı halk şairimiz Halil Oral'a, Meslek Yüksekokulumuzda sosyal, kültürel faaliyetlerin eş güdümünü sağlayan Müdür Yardımcımız Öğr. Gör. Nur Hoşgör'e, Öğr. Gör. Mustafa Çağrı Demir'e ve müzik grubunda görev alan öğrencilerimiz Salih Bakar, İlyas Bertan Kara, Fatma Nur Kahraman, Umut Hakan Uysal, Ahmet Can Sayla, Berke Onaran, Kubilay Gündüz, Süleyman Uğurlu'ya katkılarından dolayı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu olarak teşekkür ederiz" dedi.

Etkinlik Tavşanlı MYO öğrencilerinin okul kadrosu ile beraber şarkı söylemesiyle sona erdi