Tavşanlı MYO'da 'Temel Afet Bilinci' konulu seminer

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce “Temel Afet Bilinci” konulu seminer düzenlendi.

Meslek Yüksekokulunun Konferans Salonu'nda düzenlenen ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ahmet Ali Artun'un konuşmacı olarak katıldığı seminerde, AFAD'ın kuruluşu, tanıtımı, önemi ve yaptığı çalışmaların içeriği detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca Türkiye'nin afet yönetimi konusunda mevcut durum, afet öncesinde sırasında ve sonrasında sergilenecek davranışlar, AFAD'ın e-devlet üzerinden verdiği hizmetler ve ücretsiz eğitim modülleri, Türkiye ve Kütahya'daki tehlikeler konusunda eğitimler verildi.

Bunun yanında afetlerde mal ve can kaybının en aza indirilmesinde devletin aldığı önlemlerin yanında bireylerin de afetler hakkında farkındalığı geliştirilmesi gerektiği, deprem ülkesi olan Türkiye'de bu riskle birlikte yaşamanın öğrenilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için halka bu konuda eğitimler ile bilgilendirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Eğitim son bölümünde katılımcıların soruları cevaplandı ve AFAD gönüllüsü olmak isteyenlerin nasıl üye olacağı konusunda bilgi sunuldu.