Tavşanlı MYO'dan Dumlupınar ve Aizanoi'ye ziyaret

yılı etkinlikleri çerçevesinde Dumlupınar ilçesine ve Aizonai Antik Kenti‘ne ziyaret düzenledi.

Zaferin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gezinin ilk durağı olan Dumlupınar ilçesinde öğrencilere Vali Yardımcısı ve Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ ile Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç da eşlik ettiler.

Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin ziyaretiyle başlayan ziyarette müze yetkilileri tarafından Dumlupınar Meydan Muharebeleri üç boyutlu harita üzerinden ve tarihi belgeler ile anlatıldı. Gezinin devamında Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında kullandığı Atatürk Karargah Evi Müzesi'ne geçilerek Atatürk ve silah arkadaşlarının stratejik planlamaları ve hatıraları, Halide Edip Adıvar'ın hatıraları öğrencilere aktarıldı. Son olarak öğrenciler Dumlupınar Şehitliği'ne geçerek şehit mezarları, Şehit Baba Oğul Anıtı, Üç Komutan Anıtı, Milisler Anıtı ve 99 merdivenle çıkılan Mehmetçik Anıtı'nı görme olanağı buldular.

Ziyaretin ikinci bölümünde Çavdarhisar'a geçen öğrenciler, Aizanoi Antik Kenti'nde bulunan Zeus Tapınağı, Antik Tiyatro, Antik Hamam ve Borsa olarak bilinen bölgeleri ziyaret etti. Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Çavdarhisar MYO Müdürü Doç. Dr. Eray Acar, DPÜ Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun'un destekleri ile gerçekleştirilen ziyarette Arkeolog Fikret Aksoy tarafından antik kent hakkında öğrencilere bilgiler verildi.

Gezi hakkında Tavşanlı MYO'dan yapılan açıklamada, Vali Yardımcısı ve Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ'a, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç'a, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer'e, ziyarete katkı sunan MYO Müdürleri Prof. Dr. İsmet Çelik ve Doç. Dr. Eray Acar ile akademisylere ve Tavşanlı'da etkinlik gösteren kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür edildi.