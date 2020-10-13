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Tavşanlı MYO'dan GLİ'ye ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.

Dr. Cengiz Duran ve beraberindeki heyet, Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müdürü Recep Çelik'le bir araya geldi.


GLİ Müdürlüğünde gerçekleşen İşletme Müdürü Recep Çelik'in katıldığı görüşmede MYO Müdürü Prof. Dr. Cengiz Duran'a Müdür Yardımcısı Mehmet Özkaya ve Yüksekokul Sekreteri Ali Ayaz eşlik etti. Yapılan görüşmede iki kurum arasında yapılabilecek iş birliği olanakları ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmelerin sonunda, iki kurumun ortak komisyonlar oluşturarak bölgesel düzeyde projeler yapması için anlaşma sağlandı.

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