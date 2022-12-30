Tavşanlı MYO'dan “Kardeş Okul-Benimle Okur Musun” konulu proje

Gürağaç İlkokulu'nda 'Benimle Okur Musun?' sloganıyla MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nur Hoşgör'ün eş güdümünde hazırlanan etkinlikte üniversite öğrencileri, ilkokul öğrencileri ile bir araya gelerek okullarını ve kendilerini tanıtarak yaptıkları etkinlikler ile ilkokulda okuyan çocukları eğlendirmeye, okumaya ve ileride üniversiteli olmaya motive etmeye çalıştılar.

Öğrencilerin Türk orta oyununun önemli figürlerinden Karagöz Hacivat oyununu sergilediği ve palyaçolar eşliğinde çeşitli çocuk oyunlarının oynandığı yarışmaların yapıldığı etkinlikte MYO teknik personeli İsmail Şavlı'nın eğitimli köpeği Sunny'de öğrencilerin ilgi odağı oldu. Etkinliğin son bölümünde her ilkokul öğrencisine üniversite öğrencilerinin hazırladıkları kitap, ayraç ve kalemlikler ile hazırladıkları oyuncaklar hediye edildi.

Tavşanlı MYO'dan etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada Gürağaç İlkokulu Müdürü Mehmet Tekin'e ve öğretmenlere Tavşanlı Yerleşkemizdeki bahçeden hazırlanan lavantaların hediye edildiği ve kurumlar arası iş birliğinin devam edilmesi temennisinde bulunulduğu ifade edilerek etkinlikte emeği geçenlere teşekkür edildi.