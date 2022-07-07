Tavşanlı Ömerbey Mahallesi halkı ulaşımdan şikayetçi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Ömerbey Mahallesi vatandaşları dolmuş seferlerinin saat başı olmasından mağdur olduklarını ifade ettiler.

Tavşanlı ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan 800 nüfusa sahip Ömerbey Mahallesi sakinleri şehir içi hat dolmuşlarının bir saatte bir mahallelerine gelmelerinden ve de akşam saat 20.00'den itibaren araç bulamamaktan şikayetçi oldular.

Mahalleli adına konuşan Ömerbey Mahallesi Muhtarı Ömer Başyiğit, "Sorunumuz Ömerbey Mahallesi dolmuş seferleri ile ilgili. Daha önceleri 15 dakikada bir olan dolmuş seferleri şu sıralar alınan karar ile sefer saatleri 1 saatte bir oluyor. Minibüsçülere de hak veriyoruz ancak yarım saatte bir araç gelip gitse iyi olacak. Bu sorunlarımızı aktarmaya çalışıyoruz. Akşam saat 20.00'den sonra dolmuş gelmiyor. Aracı olmayanlar için çok zor. Yaklaşık 5 kilometre olan şehir merkezine, dolmuşu kaçıranlar yürüyerek gelip gitmek zorunda kalıyor. Mahalle halkı olarak bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.