İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tavşanlı OSB'ye yeni yatırımlar

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yeni yatırımlarla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yeni yatırımlarla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.


Organize Sanayi Bölgesinde 100 kişinin istihdam edeceği 14 bin 828 metrekare alana kurulacak tesislerde çocuk yatak odası takımı imalatı yapacak olan Bursa İnegöl merkezli Krdplast Ltd. Şirketine arsa tahsisi yapılarak sözleşme imzalandı.


İmza töreninde konuşan Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, ilçenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacak olan yatırımın hayırlı olması temennisinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.