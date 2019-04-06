Tavşanlı protokolü fidan dikti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleşti.

Tavşanlı T tipi Cezaevi yanında bulunan boş araziye hükümlüler ve ilçe protokolü tarafından meyve fidanları dikildi.

Tavşanlı Kaymakamlığı,Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Tavşanlı Açık Ceza İnfaz Kurumunun birlikte düzenlediği fidan dikimi ile meyve bahçesi oluşturuldu.

Fidan dikim programına Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Ağır Ceza Reisi Fatih Yıldırım, Cezaevi Müdürü Sayım Tiktaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Temel, Denetimli Serbestlik İlçe Müdürü Özgür Bozat, hakimler ve savcılar katıldı.

Kaymakam Kara ise," Tavşanlı Kaymakamlığı ve Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısının ortak yaptığı çalışma sonrası 550 meyve fidanı toprakla buluşturduk.Burada yapılan meyve fidanı dikimi ile vatandaşlara örnek teşkil edeceğini düşünüyorum."

Başsavcı Hazım Aslancı ise, " Burada gerçekleştirilen fidan dikimi ile uzun yıllar hükümlü vatandaşlara iş öğretilerek onlara bir meşguliyet sağlayacağız. Bu bahçe gelişerek bir iş kolu haline dönüşecek. Uzun vadede ekonomiye katkı sağlayacağını hedefliyoruz" diyerek hayırlı olmasını diledi.