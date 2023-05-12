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Tavşanlı Sağlık Hizmetleri MYO'da incelemelerde bulundu

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof.

Dr. Ahmet Tekin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Özcura ile birlikte, KSBÜ Tavşanlı Sağlık Hizmetleri MYO'yu ziyaret ederek, bir takım incelemelerde bulundu.


Ziyarette, Tavşanlı SHMYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Saraçoğlu'ndan genel durum ve işleyiş hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Tekin, akademisyenler ve idari personellerle de bir süre sohbet etti.


Rektör Tekin, Tavşanlı SHMYO'da bulunan birim, sınıf ve laboratuvarları da gezerek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

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