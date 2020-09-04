İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tavşanlı semt pazarında denetim

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ilçe merkezi ve semt pazarında yaptığı denetimde, halkın yoğun olduğu bölümdeki çalışmaları yerinde inceledi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ilçe merkezi ve semt pazarında yaptığı denetimde, halkın yoğun olduğu bölümdeki çalışmaları yerinde inceledi.


Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz , ilçedeki korona virüs tedbirlerini denetledi. Cuma pazarında gezerek esnaflarla sohbet eden Kaymakam Kanyılmaz, maske takmayan veya burun kısmını açıkta bırakanlara uyarılarda bulunarak vatandaşlara da bu konuda dikkatli olmalarını söyledi. Maske konusunda polis ve zabıta görevlilerine, denetimlerini daha sıklıkla yapmaları talimat veren Kanyılmaz, halkın yoğun olduğu caddeler de çalışmaları inceledi.


İncelemelere Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları Naci Eraslan ve İsmail Aka'da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.