Tavşanlı SHMYO'de yüz yüze eğitim başladı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tavşanlı Sağlık Hizmetleri MYO'da yüz yüze eğitim başladı. Eğitimin başlaması dolayısıyla açılış programı gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşma yapan SHMYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Saraçoğlu, bugünün kendileri için çok özel bir gün olduğunu belirterek, “Çok kısa bir süre içerisinde Tavşanlı Sağlık Hizmetleri MYO 250 öğrenciye ulaştı ve biz bunu ekip olarak yaptık. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yapmak zorunda kaldığımız öğrencilerimize kavuşmayı çok özledik. Pandemi bizden çok şeyler götürdü, ancak getirileri de oldu. Bu dönemde sağlık çalışanlarının önemi daha çok anlaşılmış oldu. Sizler de ileride sağlık çalışanı olarak hizmet vereceksiniz. Yeni eğitim- öğretim yılı hayırlı olsun. Hoş geldiniz" diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, Tavşanlı Sağlık Hizmetleri MYO'nun özelliklerinden bahsederek, “Yüksekokulumuzda Türkiye'de ilk olan programlarımız var. Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi bunlardan birisi. Yine fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında, Tavşanlı ve Kütahya çoğu yerde olmayan imkanlara sahip. Burada kendinizi geliştirmek için çaba gösterin. Mesleki becerilerinizi geliştirebileceğiniz imkanlar mevcut. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bu açılış bizler için son derece kıymetli. Bizlerin ve öğrencilerimizin hasretle beklediği bir açılıştı bu. Öğrencilerimiz için oryantasyon programları hazırladık. Sizler için hazırladığımız 'Sosyokültürel Etkinlikler' dersini iyi değerlendirin. Sizler kendinizi geliştirmeye çalışın. Burada açılan programların hepsi öylesine seçilmiş programlar değil, hepsini titizlikle seçtik” dedi.

Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Hakan Akkan ve Dr. Öğr. Üyesi Derya Berikten eğitim- öğretim süreci hakkında bilgilendirme yaptılar.