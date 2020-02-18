İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tavşanlı Süt Birliği'nde Kudret Sarı Güven tazeledi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Süt Üreticileri Birliği seçimi gerçekleşti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Süt Üreticileri Birliği seçimi gerçekleşti.


Tavşanlı Kültür Sarayında gerçekleştirilen seçime, AK Parti Tavşanlı ilçe Başkanı Bilal Kıyak, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray, Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Temel ve süt üreticileri katıldılar.


Gerçekleştirilen seçimde Kudret Sarı ve İsmail Yavuz yönetimi 2 liste ile yarıştı. Seçim sonrası, Kudret Sarı 267'ye 163 oy çokluğu ile yeniden Süt Üreticileri Tavşanlı Başkanı oldu.


Oluşturulan yeni yönetim ise şu isimlerden oluştu, Başkan Kudret Sarı, yönetim kurulu üyeleri Muhterem Arslan, Ahmet Acar, Osman Solmaz, Hasan Durak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.