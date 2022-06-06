Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 2021 yılında 'Cumhurbaşkanı kararlı kazı statüsü'nde çalışmaların başladığı Tavşanlı Höyük'te bu yılki çalışmalar sürdürülüyor. 4 ay boyunca arazi çalışmalarının devam edeceği kazılarda Tavşanlı tarihi için önemli bulgulara ulaşılması planlanıyor.

Henüz bu sezonki kazıların başında olunmasına rağmen ilk bir haftalık zamanda bilim dünyasından kazı alanına ziyaretler başladı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden akademisyenler Tavşanlı Höyük'ü ziyaret ederek bilgi ve deneyimlerini kazı ekibiyle paylaşıyor. Geçtiğimiz hafta Yalova Hersek Deltası kazıları başkanı Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Dr. Serkan Gündüz, Eskişehir Şarhöyük kazı başkanı Anadolu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mahmut Bilge Baştürk ve Tanır Yassı Höyük Kazıları başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nden Dr. Elif Baştürk Tavşanlı Höyük Kazı ve Araştırma Evi'ni ziyaret ederek kazı ekibinden bilgi aldı.

Tavşanlı Höyük Kazı Başkanı Doç. Dr. Erkan Fidan, Tavşanlılılara seslenerek, herkesi çalışmaları yerinde görmesi için, ada mesireliğinin hemen arkasında kalan höyüğe beklediklerini söyledi. Özellikle çocukların ve gençlerin önemine vurgu yapan Fidan, gençlerimiz ilçenin tarihi değerlerini yerinde görmeli diye ekledi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri ve destekleri ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmalarına Tavşanlı Belediyesi'nin yanında bu yıl bir porselen fabrikası da destek oluyor.