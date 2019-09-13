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Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Emetli öğrencilere giyim yardımı

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası, Emet ilçesinde eğitime destek kapsamında ilköğretim çağındaki öğrencilere giyim yardımında bulundu.


Tavşanlı Ticaret Sanayi Odası temsilcileri tarafından ihtiyaç sahibi İlkokul öğrencilerine verilmek üzere hazırlanan 130 paket giyim malzeme paketinin, Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği bildirildi.


Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize imkânlarımız ölçüsünde yardımcı olmayı kendimize bir görev olarak görüyoruz. TOBB katkıları ile 130 öğrencimize Milli Eğitim Müdürlüğümüz vasıtasıyla destek olduk. Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odamız her alanda bölgemiz için çalışmalarına devam etmektedir'' denildi.

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