Tavşanlı Üç Eylül İlkokulu Halk Oyunları ekibi il birincisi oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Üç Eylül İlköğretim Okulu öğrencileri, Kütahya Dumlupınar Spor Salonu'ndaki finallerden birincilik ile döndü.

Kütahya finallerine gitmeye hak kazanan Halk oyunları ekibi Dumlupınar Spor salonunda yapılan okullar arası halk oyunları yarışmasında şampiyon oldu.

Hocaları Aslıhan Ağaçlı ve Rabia Kocabey eşliğinde yarışmalara hazırlanan öğrenciler büyük başarı elde ederek ilçenin gururu oldular.

Üç Eylül Okul Müdürü Zekai Kara, il birincisi olan öğrencileri ve çalıştırıcılarını tebrik ederek, " Okul demek sadece akademik başarıların edinildiği yer değil, sosyal kültürel ve sportif becerilerin de geliştirildiği ortamlardır. Bu başarı öğrencilerimiz için güzel bir anı olarak hayatlarının bir köşesinde kalacaktır" dedi.