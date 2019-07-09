Tavşanlı'da 15 Temmuz hazırlıkları tamam

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'na dökülen vatandaşlar, hain kalkışmanın yıl dönümünde yine aynı meydan da olacak.

Darbe girişiminde büyük kahramanlık örneği gösteren şehitlerimiz ile gazilerimizin anılacağı 15 Temmuz Pazartesi, 16 Temmuz Salı ve 17 Temmuz Çarşamba günleri çeşitli programlar düzenlenecek.

Belediye Başkanı Mustafa Güler, başta Kaymakamlık olmak üzere ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte 15 Temmuz programının belirlendiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz 2016 gecesi karanlık ve lanetli bir geceydi. 15 Temmuz; hain ellerin harekete geçtiği, ülkemizin işgal edilmek istendiği ve demokrasi ile gelen yönetimin alçakça azlinin düşünüldüğü bir tarihtir. Egemen güçler, bu emellerine bizden görünen insanlar eliyle ulaşmak istediler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halkımıza meydanlara inin çağrısı karşılık bulmuş ve ferasetli milletimiz bu egemen güçlerin işgal girişimini püskürtmüştür. Bu gece halkımızın gösterdiği kahramanlık tüm dünyaya örnek olmuştur” dedi.

Bu nedenle 15 Temmuz tarihinin asla unutulmaması gerektiğini ifade eden Başkan Güler, “15 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 3 gün sürece bir etkinlik takvimi belirledik. 15 Temmuz Pazartesi günü 10.30'da şehitlik ziyareti ile başlıyoruz. 11.00'de TUVTÜRK karşısındaki 15 Temmuz Hatıra Ormanı'na fidan dikip, 12.00'de Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde resim sergisi açılışı yapacağız ve 12.30'da Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunacak” diye konuştu.

Yusuf Güney sahne alacak

15 Temmuz Pazartesi akşamı etkinliklerin Saat Kulesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na doğru yapılacak olan Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü ile başlayacağını bildiren Başkan Güler, “Meydan'da mehter takımı ve halk oyunları gösterileri sunulacak. 15 Temmuz'a ait sinevizyon ve havai fişek gösterisi de yapılacak olan etkinliklerimizde ünlük sanatçı Yusuf Güney, kahramanlık türküleriyle özel bir program yapacak. Aynı akşam Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını da canlı olarak aktaracağız” diye konuştu.

16 Temmuz Salı günü saat 15.00'te Doç. Dr. Bülent Cırık moderatörlüğünde “15 Temmuz Darbe Girişimi ve İslam Coğrafyasına Yansımaları” konulu konferans verileceğini duyuran Başkan Güler, “Salı günü saat 21.00'de aktivist-yazar Tuğrul Selmanoğlu söyleşisi ve Grup Aksiyon konseri var. 17 Temmuz Çarşamba günü de Köşe kapmaca adlı tiyatro oyunuyla etkinliklerimizi tamamlıyoruz. Tüm halkımızı düzenlenen bu programlara davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.