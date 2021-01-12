Tavşanlı'da 153 parça tarihi obje ve sikke ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 153 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ve sikke ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ada Mahallesi'nde içinde bir şüphelinin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, poşet ve kırmızı renkli torba kese içerisinde toplam 153 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ve sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.