Tavşanlı'da 2. basamak sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ek Hizmet Binası ziyaret edilerek 2. Basamak Sağlık Hizmetleri yerinde değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, ziyareti esnasında sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı. Ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sağlık çalışanları ile bir araya gelerek sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı. Görev yapan personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"Anne Dostu Hastane" programı çerçevesinde Anne Dostu Hastane Değerlendirmesi sonucunda, "Anne Dostu Hastane" unvanı almaya hak kazanan Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi için hazırlanan sertifika İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan tarafından Hastane Başhekimi Uz. Dr. Sabahattin Altıntaş'a takdim edildi.

Sağlık tesisinin fiziki şartlarını da inceleyen Müdür Erarslan'a ziyaretinde, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Ertan Akça, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Emrah Çamköy ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Hasan Hüseyin Gümüşçü eşlik etti.

Sunulan sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi sonrası yapılan ziyaret, Tavşanlı İlçe Genel Değerlendirme Sunumunun yapılmasıyla sona erdi.