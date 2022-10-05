İhlas Haber Ajansı

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Tavşanlı'da 2 köpek, 1 tilki ve 1 kirpinin ölümü inceleniyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Karakaya köyünde 2 köpek, 1 tilki ve 1 kirpinin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Karakaya köyünde 2 köpek, 1 tilki ve 1 kirpinin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.


Karakaya köyünde ölü bulunan 2 köpek, 1 tilki ve 1 kirpinin zehirlendiği ileri sürüldü. İhbarın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Doğa Koruma İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı.


Olayın aydınlatılmasına yönelik ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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