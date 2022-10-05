Tavşanlı'da 2 köpek, 1 tilki ve 1 kirpinin ölümü inceleniyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Karakaya köyünde 2 köpek, 1 tilki ve 1 kirpinin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Karakaya köyünde ölü bulunan 2 köpek, 1 tilki ve 1 kirpinin zehirlendiği ileri sürüldü. İhbarın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Doğa Koruma İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Olayın aydınlatılmasına yönelik ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.