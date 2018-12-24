Tavşanlı'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Çavdarhisar karayolu 3. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Saide Uğur yönetimindeki 07 NML 88 plakalı otomobil ile Hüseyin Tetik yönetimindeki 43 U 3205 plakalı otomobil Kuruçay Beldesinden Tavşanlı istikametine gittikleri sırada sis ve buzlanmadan dolayı çarpışması ile trafik kazası meydana geldi. Çarpışan otomobiller sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole gitti.

Kazada araç sürücüsü Hüseyin Tetik ile Merve Tetik yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis Ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (Tİ - EFE)