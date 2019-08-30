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Tavşanlı'da 21 yaşındaki genç termal havuzda boğuldu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 21 yaşındaki Ömer Şener termal havuzda boğularak hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 21 yaşındaki Ömer Şener termal havuzda boğularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Ömer Şener ve arkadaşları ile birlikte Tavşanlı ilçesindeki Göbel Termal Tesislerinde bulunan havuza girdi. Havuzda yüzdüğü esnada bir anda ortadan kaybolan Ömer Şener'i arkadaşları suyun içinde cansız şekilde buldu.


Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Şener'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Savcılık tarafından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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