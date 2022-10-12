Tavşanlı'da 218 öğrenciye temel trafik eğitimi verildi

Konuyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Tavşanlı Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında toplam 218 öğrenciye güvenli trafik kullanımı konusunda hem teorik hem de uygulamalı olarak temel trafik eğitimi verilmiş ve ardından eğitime katılan çocuklarımıza trafik dedektif kartı dağıtılmıştır” denildi.