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Tavşanlı'da 305 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde G.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde G.K isimli şahsın aracında yapılan aramada 305 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdüren Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Tavşanlı'da G.K.'nin kaçak sigara bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından şahsın aracında yapılan aramada 305 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Şahsın ikametinde yapılan aramada herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmazken şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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