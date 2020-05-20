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Tavşanlı'da 6 apartman karantinaya alındı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 6 apartman karantina altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 6 apartman karantina altına alındı.


Tavşanlı ilçesinde yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 6 apartmanda karantina uygulaması başladı. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadeleyi etkin şekilde sürdürdüklerini söyledi. Salgına karşı tedbirler alınmasına rağmen bazı vatandaşların mescit, oda, kulüp, yurt gibi yerlerde toplanmaya devam ederek sosyal izolasyonu sağlamamaları nedeniyle ilçede Korona virüs vakasında artış olduğunu belirten Kara, "Bu nedenle Hanımçeşme Mahallesi'nde bulunan 6 apartman, 20 Mayıs saat 20.30 itibarıyla karantinaya alındı" dedi.


Kara, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereği salgının yayılmasını önlemek adına ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla başlatılan karantina uygulamasının 14 gün süreceğini ifade etti.

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