Tavşanlı'da 75 kadın çiftçiye süt sığır yetiştiriciliği sertifikası

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile Göbel Köyünde düzenlenen Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu'nu başarı ile bitirenlere sertifikaları dağıtıldı.

Düzenlenen sertifika töreninde Kaymakam Hayrettin Baskın ve Tavşanlı İlçesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Parlak, kursiyerlere konuşma yaptıktan sonra başarı dilediler. Yapılan konuşmaların ardından protokol mensupları tarafından katıldıkları programda başarılı olan 75 başarılı kadın kursiyere sertifikaları törenle teslim edildi.

Sertifika Törenine, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Harun Alparslan, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Yüksel, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Parlak ve çok sayıda çiftçi ve yakınları katıldı.