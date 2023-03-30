Tavşanlı'da 84 kişiye “En iyi Narkotik Polisi Anne” sunumu

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğince Tavşanlı ilçesi Özel Yıldız İlk ve Ortaokulunda 8 anne ve anne adayı 14 öğretmen ve veliye, Özel Bil İlk/Ortaokulu ve lisesinde 21 anne ve anne adayı 33 öğretmene, Devlet Ana Anadolu İmam Hatip Lisesinde 10 anne ve anne adayı 15 öğretmen ve veliye, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 8 anne ve anne adayı 22 öğretmen ve veliye toplamda, 47 anne ve anne adayı toplam 84 kişiye “En iyi Narkotik Polisi Anne” sunumu yapıldı. UYUMA aplikasyonu tanıtımı yapılıp broşür dağıtıldı.