Tavşanlı'da 902 kişinin kimlik kontrolü yapıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile gerçekleştirilen asayiş uygulamasına 110 personel katıldı ve 902 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamada 3 noktada 113 araç kontrol edilmiş ve 3 araca 16 bin 418 TL trafik cezası uygulandı.

Günübirlik ve yıllık olarak kiraya verilen 36 adet kiralık apart kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi. Gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 902 şahıs kontrol edilmiş 3 ifadeye yönelik aranan şahıs ekiplerce yakalandı. Uygulamalarda; 5 gram esrar, 0.35 gram metanfetamin, 2 adet Pipe, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Uygulama ve kontrollerin aralıklarla devam edeceği bilgisi edinildi.