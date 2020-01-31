İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tavşanlı'da ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, ’Yüzyılın Anlaşması’na tepki gösterdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, 'Yüzyılın Anlaşması'na tepki gösterdi.


Tavşanlı'da Kardeşlik ve Yardım Platformu ile vatandaşlar, Tavşanlı Arifağa Camiinde kılınan cuma namazının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" adıyla açıkladığı sözde işgal planını protesto etti.


Tek yürek olan STK'lar ile vatandaşlar Arifağa Camii bahçesinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'i lanetledi.


Sivil Toplum Kuruluşları adına İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Talha Kılınç basın açıklamasını okudu.


Kılıç, "Tavşanlı Kardeşlik ve Yardım Platformu ile Tavşanlı Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları'nın, Filistin ve Kudüs'e yönelik ABD ile İsrail arasındaki anlaşmayı tel'in için Müslümanlar olarak tavrımızı koyma adına bugün burada toplandık. Sözlerime başlamadan önce Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'ndaki Yunanistan milletvekili Loannis Lagos'un "Türk Bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" şeklinde açıklama yaparak Türk bayrağını yırtmasını lanetliyoruz. Türk bayrağı yırtılmaz, baş üstünde taşınır, herkes haddini bilsin diyor, böyle hadsizleri şiddetle kınıyoruz. Kudüs müslümanlarındır"

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.