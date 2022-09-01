İhlas Haber Ajansı

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Tavşanlı'da 'Adli yıl' açılış töreni

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, ’2022-2023 Adli Yıl’ gerçekleştirilen tören ile açıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, '2022-2023 Adli Yıl' gerçekleştirilen tören ile açıldı.


Tavşanlı Barosuna bağlı avukatların düzenlediği program, Baro Tavşanlı temsilcileri Ahmet Yaşar, Ömer Telçeken ve Baro katibi Bora Onur'un Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeli önüne çelenk sunumu ile başladı.


Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene Avukatlar katıldı.

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