Tavşanlı'da anne ve anne adayı öğretmen ile velilere uyuşturucu eğitimi

Tavşanlı ilçesinde aileleri ve öğretmenleri uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "En Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde anne ve anne adaylarına eğitim verildiği bildirildi.

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğince Tavşanlı ilçesinde Nazmi Sarı İlkokulunda 9 anne, anne adayı olmak üzere 12 öğretmen ve veliye, İbrahim Düvenli İlk-Ortaokulu ve Fatih İmam Hatip Ortaokulunda 17 anne, anne adayı olmak üzere 34 öğretmen ve veliye, Moymul Ortaokulunda 6 anne, anne adayı olmak üzere toplamda 32 anne, anne adayı olmak üzere toplam 52 kişiye “En iyi Narkotik Polisi Anne” sunumu, UYUMA aplikasyonu tanıtımı yapıldı ve broşür dağıtıldı.