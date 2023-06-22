Tavşanlı'da araç yangını

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. Alevler içinde kalan araç paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Çukurköy Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde park halindeki otomobilden duman çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yangın Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlatıldı.

Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.