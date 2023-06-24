Tavşanlı'da balkondan düşen kadın yaralandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çamaşır sererken 3 katlı evin balkonundan dengesini kaybederek düşen kadın alt kattaki üzüm bağlarına takılması sonucu ölümden döndü.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çamaşır sererken 3 katlı evin balkonundan dengesini kaybederek düşen kadın alt kattaki üzüm bağlarına takılması sonucu ölümden döndü.
Edinilen bilgiye göre, Moymul Mahallesi Şengül Sokakta 3. kattaki evin balkonunda çamaşır seren G.A. (26) isimli kadın, başının dönmesi sonucu dengesi kaybederek yere düştü. G.A, düşme esnasında evin alt katında bulunan üzüm bağlarına takılması sonucu kazadan yaralı olarak kurtuldu.
İhbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralı G.A., ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğu öğrenilen yaralı G.A.'nın hayati tehlikesi bulunmuyor.