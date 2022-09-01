Tavşanlı'da bayanlara özel spor salonu açıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Caddesi üzerindeki Bayanlara Özel Spor Salonu Tuğçe Sports Center açıldı. Bayanlara Özel Spor Salonu Tuğçe Sports Center, Prof. Dr. Mehmet Acet, Doç. Dr. Osman Gümüşgül, TKİ Tavşanlı Linyitspor Teknik Direktörü Ahmet Erdinç, Antrenör Ahmet Saka'nın kurdele kesimi ve dualarla açıldı.

Açılışa, DPÜ Spor Bilimleri Fakültesinden, Tavşanlı spor camiasından çok sayıda davetli katıldı. DPÜ Spor Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Acet ve Doç. Dr. Osman Gümüşgül'ün yapmış olduğu açılış konuşması ile Tuğçe Saka'nın eğitim hayatında başarılı olduğunu ve bundan sonra da başarılarının devamını dilediler. Moymul Aşağı Cami İmam Hatibi Mehmet Pelvan hocanın yaptığı dua sonrasında kurdele kesilerek açılış gerçekleşti. Davetliler yeni açılan Bayanlara Özel Spor Salonunu ziyaret ederek hayırlı olması dilek ve temennilerinde bulundular.

Tavşanlılı Futbol Antrenörü Ahmet Saka'nın kızı antrenör Tuğçe Saka, Antrenörlük ve Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği mezunu olduktan sonra, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı'nda yüksek lisansı devam etmektedir.