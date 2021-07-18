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Tavşanlı'da bayram öncesi asayiş ve motosiklet denetimleri

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 6 farklı noktalarda motosiklet denetimleri yaptı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 6 farklı noktalarda motosiklet denetimleri yaptı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanması için denetimleri arttırdı. Motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde sürücü belgesi, kask ve tescil belgesi gibi konularda incelemeler yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda eksik evrakı bulunan motosiklet sürücülerine ceza kesildi.

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