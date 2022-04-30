Tavşanlı'da "Bayramınız kemerli olsun" denetimleri

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi polis ekipleri tarafından 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile denetim yapıldı. İlçenin işlek noktalarından olan Moymul Mahallesi ve Çevreyolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlere Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, Jandarma Komutanı Selâhi Kayarve yolcu taşımacılığı firması Filiz Kooperatifi Başkanı Mehmet Küçük de katıldı. Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların sevdikleri ile huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri için tedbir alan ilçe trafik ekipleri, araçları tek tek durdurarak bilgilendirici broşür dağıttı."Emniyet kemeri kullanımının önemini" vurgulamak amacıyla başlatılan çalışma çerçevesinde harekete geçen ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takmanın kazaların önüne geçmede büyük öneme sahip olduğu konusunda bilgilendirdi.