Tavşanlı'da Bed-i Besmele töreni

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çocuklar için Bed-i Besmele töreni düzenlendi.

Tavşanlı ilçesi Arifağa Camii'nde Bed-i Besmele töreni ve 4-6 yaş Kur'an Kursu yararına kermes düzenlendi.

Tavşanlı'da geleneksel hale gelen Bed-i Besmele töreni Arifağa Camii'nde halkın da katılımlarıyla coşkuyla kutlandı.

Merkez 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerin etkinlikleri ilgiyle izlenirken, törene katılan çocukların okul korkusunu giderme, çocuklara okuma isteğini aşılama ve çocukları arkadaşlarıyla kaynaştırma gibi pedagojik programlar yapıldı. Programda konuşma yapan İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy, "Bugün gördüğümüz bu manzara ile ilçemiz ve memleketimiz adına ne kadar gurur duysak azdır. Geleceğimiz yavrularımız Allahın Kelamını öğreniyorlar. Efendimiz Hz. Muhammed'in sünnetini öğreniyorlar. Dolayısı ile vatan sevgisi ile yetişiyorlar. Vatan deyince an itibari ile sürdürülen Barış Planı Harekatını sürdüren Mehmetçiğimize de burdan dualarımızı gönderiyoruz. Rabbim onları Muzaffer kılsın.'' Öğrencilere derslerinde başarılar dileyerek sözlerini bitiren müftümü Aksot, ayrıca merasimin ardından Arifağa Camisinin bahçesinde 4-6 yaş Merkez Kur'an Kursu yararına düzenlenen kermesin açılışını yaptı.

Bed-i Besmele Töreni

"Osmanlı Devleti'nde Dinî bilgileri öğrenmek için ilk aşama Besmele'yi öğrenmektir. Bed'-i Besmele ise “Besmele'ye başlamak” anlamına gelir. Osmanlı Devleti'nde çocuklar dört veya beş yaşına geldiklerinde ilk mektebe, bugünkü karşılığı ile ilkokula başlarken düzenlenen törene “Bed'-i Besmele , Bed'-i Besmele Cemiyeti” veya tören sırasında okunan dualara “âmîn” denildiği için “Âmîn Alayı” adı verilmiştir."