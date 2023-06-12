Tavşanlı'da bereket ve bolluk için kurban kesildi, dualar edildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bereket ve bolluk için kurban kesildi, dualar edildi.

Çukurköy Mahallesi sakinleri tarafından imece usulüyle kaynatılan kazanlarda pişirilen yemekler vatandaşlara ikram edildi.

Her yıl gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilen bu bereket sofralarında mahalle sakinleri 7'den 70'e bir araya geliyor.

Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın ve Belediye Başkanı Mustafa Güler ile Başkan Yardımcıları Naci Erarslan ve Mehmet Ali Akar da düzenlenen bu etkinliğe iştirak ederek Çukurköy Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Güler, mahalle sakinlerine bu örnek davranışları nedeniyle teşekkür ederek, şükür kurbanlarının kabul olması duasında bulundu.