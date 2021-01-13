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Tavşanlı'da bin 400 adet kaçak sigara ele geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde jandarmanın bir iş yerinde yaptığı aramada satışa hazırlanmış bin 400 adet kaçak sigara ele geçirildiKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Tunçbilek Beldesinde H.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde jandarmanın bir iş yerinde yaptığı aramada satışa hazırlanmış bin 400 adet kaçak sigara ele geçirildi


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Tunçbilek Beldesinde H.İ.K. (42) isimli şahsın, evinde hazırladığı içi tütün doldurulmuş makoronları elektronik eşya dükkanında sattığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin şüphelinin ev ve iş yerinde yaptığı aramada, 20'lik paketlerde satışa hazır vaziyette bin 400 adet içerisi tütün doldurulmuş makaron (sigara) ele geçirildi.


İş yerindeki kaçak sigaralara el konulurken, H.İ.K. isimli şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.

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