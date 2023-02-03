Tavşanlı'da bir evde uyuşturucu madde ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evde yapılan aramada, 6.36 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince A.G. isimli şahsın Yıldırım Beyazıt Mahallesindeki evinde yapılan aramada, şeffaf poşet içerisine sarılı 1.83 gram metamfetamin ve alüminyum folyo içerisine sarılı 4.53 gram metamfetamin olmak üzere, toplam 6.36 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 3 adet pipe olarak tabir edilen cam düzenek, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 1 adet bong olarak tabir edilen plastik düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.