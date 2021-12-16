Tavşanlı'da buğday üretimine destek

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 80 köyden çiftçiye Reis çeşidi buğday tohumu, düzenlenen törenle dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresi tarafından desteklenen yüzde 25 çiftçi, yüzde 75 devlet katkılı proje kapsamında Tavşanlı 'da 80 köyde faaliyet gösteren çiftçilere Reis çeşidi buğday tohumu dağıtımı kar ve yağmur yağışı olmasına rağmen yoğun katılım ile gerçekleşti.

Reis çeşidi yöre şartlarına uygun soğuğa ve kurağa dayanıklı kılçıklı ekmeklik kalitesi yüksek bir çeşit olduğu ve yöremizde ekiminin yaygınlaştırılması amaçlandığı yetkililerce vurgulandı. Dağıtılan tohumlar 2022 yılında hasat edileceği ve İl Özel İdaresi projelerinden daha önce yararlanmayan köylere öncelik verileceği belirtildi.

Köy muhtarları ve çiftçiler, sertifikalı tohum dağıtılmasından oldukça memnun olduklarını ve bunun devam edilmesi yönünde talepte bulundular.

Tavşanlı İlçe Tarım Kooperatifi bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine İlçe Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ertürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, İl Genel Meclis Üyeleri, İlçe Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, köy muhtarları ve üreticiler katıldı.