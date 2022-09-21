İhlas Haber Ajansı

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Tavşanlı'da çatı yangını

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın korkuttu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Çukurköy Mahallesi Şehit İsmail Düzgün Caddesinde bulunan R.K.'ye ait 2 katlı bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılırken ev sahibinin haber vermesi ile Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine geldi.


2 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar oluşurken polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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