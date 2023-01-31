Tavşanlı'da çiftçiler gece toplantıları ile bilgilendiriliyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çiftçilere bilgilendirmeler yapıldı.

Tavşanlı ilçesinde çiftçilerle gece toplantıları çerçevesinde Üyücek, Sekbandemirli ve Kışlademirli köylerinde teknik personeller tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. Sekbandemirli ve Kışlademirli köylerinde, desteklemeler, zararlılar ile mücadele ve TARSİM ( Tarım Sigortaları Havuzu ) hakkında bilgi verildi.

Üyücek Köyünde ise TARSİM, yem bitkileri yetiştiriciliği, gübreleme, münavebe, alternatif ürünler vb. konularda bilgi alışverişi yapıldı.

Tarım bilgi toplantılarında İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli Burhan Fedayi, Abdurrahman Adın, Ahmet Tolga Karataş tarafından bilgiler aktarıldı.