Tavşanlı'da çiftçilere Macar Fiği, Korunga ve Yem Bezelyesi tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çiftçilere İl Özel İdare kaynaklı bin 600 kilo Korunga, 3 bin kilo Yem Bezelyesi ve 4 bin 500 kilo Macar Fiğ tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Bütçe ve İl Özel İdaresi kaynaklı tohumlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle bin 600 kilo Korunga Kırkkavak köyüne köy muhtarı ve çiftçilere, ayrıca 3 bin kilo Yem Bezelyesi Kayıköy ve Karacakaş köylerine, 4 bin 500 kilo Macar Fiği Kozluca, Göbel, Yağmurlu, Şenlik, Gazelyakup, Doğanlar, Ayvalı ve Göbel köyleri muhtarlarına ve çiftçilere maske ve mesafe kuralına uyularak teslim edildi.